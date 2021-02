Nairo Quintana moet focus verleggen naar andere grote ronde na mislopen wildcard voor de Giro: "Ik blijf in mijn dromen geloven"

Pech voor Nairo Quintana. De Colombiaan had dit seizoen een doel gemaakt van de Giro, maar door het mislopen van een wildcard zal hij zijn focus moeten verleggen naar de Tour de France.

Arkéa-Samsic heeft geen wildcard gekregen voor de Giro. Een serieuze aderlating voor Nairo Quintana, want hij had een doel gemaakt van de ronde van Italië. De Colombiaan wilde voor een goede eindklassering gaan, maar nu moet hij zich focussen op een andere grote ronde.

"Ik respecteer de keuze van de organisatie. Onze ploeg maakt geen deel uit van de WorldTour en daardoor zijn we afhankelijk van wildcards. Het is zeker geen mentale tik, want ik zal in mijn dromen blijven geloven. Ik zal mij nu op andere grote wedstrijden focussen zoals de Tour de France", vertelde Quintana bij Spaziociclismo.