Pakt Laurens Sweeck ook dit weekend de dubbel?

Vorig weekend was vorig weekend zowel in Middelkerke als in Lille de beste. Kan hij dat dit weekend in Eeklo en Brussel nog eens overdoen?

Na een week vol emotie deden de twee overwinningen veel goed. “Uiteraard hebben die twee overwinningen mij mentaal veel deugd gedaan. Het was meer dan een opsteker”, zegt Sweeck aan HLN. “Ik hoop dat ik nu weer normaal mijn weg kan gaan en me kan concentreren op het fietsgebeuren. Ik heb steeds gesteld dat mijn seizoen tot Oostmalle zou duren. De komende twee weekends vind ik dan ook even belangrijk als de eerste twee weekends.”

Zaterdag strijkt Sweeck neer in Eeklo. “Het is een cross die ik moeilijker kan inschatten. De weersomstandigheden zijn onvoorspelbaar. Men verwacht dat het gaat dooien, maar ik welke mate zal dat zaterdagmiddag al het geval zijn. Wat mij betreft, mag het gerust nog even vriezen. In het andere geval dreigt de omloop herschapen te worden in een modderpoel.”

Zondag wacht met Brussel een nobele onbekende cross. “De klimatologische opmerkingen blijven in de hoofdstad dezelfde. De Brusselse cross is ook vrij nieuw op de internationale kalender. Veel ervaring hebben we er nog niet kunnen opdoen. Voor de ploeg is het wel een belangrijke wedstrijd. We verdedigen de leidersplaats van Eli Iserbyt in de het X2O Badkamers-trofee.”