Betsema na winst in Eeklo: "Het ging heel de wedstrijd goed, tot die laatste ronde..."

Denise Betsema is de vrouw van het naseizoen bij de dames. Na haar winst in Middelkerke vorige week was ze nu de beste in Eeklo, op een verraderlijk parcours.

"Het werd echt elke ronde meer en meer glibberig", vertelde Betsema in het flashinterview na de cross. Betsema nam in de voorlaatste ronde afstand van landgenote Bakker maar zag haar voorsprong bijna helemaal slinken wanneer ze in de laatste ronde twee foutjes na elkaar maakte.

"Je wordt ook moe natuurlijk en die helling ging de hele wedstrijd goed, tot in de laatste ronde. Je voelt dan ook nog eens de hete adem van Manon en dan maak je foutjes. Gelukkig voor mij bleef zij ook niet foutloos. Ik reed in het begin al hard want ik zag dat Brand er niet bij was, je kan haar beter vroeg lossen dan gratis te laten terugkomen", verklaart ze haar koerstactiek.

Bakker: "Ik kreeg even hoop"

Manon Bakker veroverde dus een onverhoopte tweede plek in Eeklo en kon daar ook wel mee leven. "Ik dacht wel dat ze de sterkste was. Toen ze versnelde zat ik op mijn limiet."

Ze zag ook hoe Betsema een foutje maakte in de laatste ronde. "Ze reed rechts, waar ook het spoor was. Dan probeerde ik er links voorbij te gaan maar daar reed het niet vlot. Ik had even hoop maar ik ben blij met mijn tweede plaats", besluit ze.