Chris Froome klaar voor een nieuw seizoen: "Ik ben er zeker van dat revalidatie achter me ligt"

Chris Froome start met een nieuwe ploeg (Israel Start-Up Nation) aan het wielerseizoen 2021. Een seizoen vol vraagtekens want eind vorig seizoen was hij helemaal niet in goede doen.

Dat kwam onder andere door zijn valpartij in de Dauphiné van 2019. Froome leek zonder druk rond te rijden maar kon op geenenkel moment overtuigen of laten zien dat hij terug was.

"Het was halverwege het seizoen vrij duidelijk dat ik nog niet stond waar ik moest staan. Ik voelde dat er iets miste en dat was ook duidelijk gebleken uit mijn waarden. Mijn rechterbeen dat ik geblesseerd had was nog niet je dat", vertelt hij bij Red Bull waar hij zijn revalidatie verderzette.

"Maar nu kan ik overtuigend zeggen dat het revalidatieproces achter me ligt. Het zal altijd een zwakte blijven en ik zal eraan moeten blijven werken tot het einde van mijn carrière maar ik wou stoppen wanneer ik wil en niet door een blessure", klinkt het.

Seizoen 2021

Froome zal voor het eerst te zien zijn in de UAE Tour vanaf 21 februari, bij een nieuwe ploeg dus. "Dat was ook voor mij een grote verandering. De ploeg heeft nog niet veel geschiedenis als het op grote rondes aankomt, dan is het wel leuk om mee die geschiedenis te schrijven."

Hij wil nog eens een gooi doen naar een vijfde Tourwinst maar ook de Olympische Spelen vormen een doel voor de Keniaanse Brit. "Ik ben op een punt gekomen dat ik het niet kan veroorloven om het niet te proberen, die vijfde Tourzege. Vanaf je 30e lijk je afgeschreven in de sportwereld maar ik wil de criticasters graag hun ongelijk bewijzen", besluit hij strijdlustig.