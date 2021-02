Etappe 3 in Tour de la Provence lijkt toch door te gaan ondanks hevige sneeuwval op Mont Ventoux

De derde etappe van de Tour de La Provence moest het zwaartepunt van de Franse rittenkoers worden maar de hevige sneeuwval gooide bijna in het eten.

De finish van de etappe ligt niet op de top van de Ventoux maar wel aan het skistation Chalet Reynard, net waar de sneeuw gevallen is. Daags voor het weekend vielen er centimeters sneeuw uit de lucht waardoor de organisatie zaterdagochteng nog niet zeker was of de etappe van die dag wel zou gereden worden met aankomst op de Mont Ventoux.

Om kwart voor 9 liet de organisatie weten dat de etappe toch kan doorgaan zoals gepland. De start staat gepland om 12u30, de finish zo'n 4u later. De winnaar op Chalet Reynard zal waarschijnlijk ook de Tour de La Provenve winnen.