Bauhaus sneller dan Ballerini in slotrit Ronde van de Provence, Sosa pakt de eindwinst

Phil Bauhaus (Bahrein-Victorious) spurtte het snelste tijdens de slotrit van de Ronde van de Provence. De Duitser was de snelste in een spannende massasprint en hield Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step) van een derde ritzege. Ivan Sosa (Ineos) is eindwinnaar.

De laatste etappe van de Ronde van de Provence was een kolfje naar de hand van de spurters met het vlakke parcours. Uiteraard wilden de vluchters hier een stokje voor steken, maar na even tegengestribbeld te hebben werden ze ingerekend door het peloton op 2 kilometer van het einde. Bauhaus Bij Deceuninck-Quick Step stond de champagne al koud om de derde ritoverwinning van hun snelle man Ballerini te vieren. Ze wreven zich al in de handen toen Cavagna en Alaphilippe hem in een zetel afzetten maar dat was zonder Phil Bauhaus gerekend. De Duitser passeerde Ballerini nog in de slotmeters en mocht victorie kraaien. Geen champagne dus bij Deceuninck-Quick Step. Bouhanni was achteraf slechtgezind omdat hij wat richting de dranghekken werd geduwd en Arnaud Démare speelde ook geen rol van betekenis. De eerste Belg vinden we terug op plek twaalf met Emiel Vermeulen. Algemeen klassement Wat betreft het algemeen klassement kwam de eindzege van Ivan Sosa niet meer in het gedrang. Enkel moest Egan Bernal zijn tweede plek nog afstaan aan Alaphilippe die onderweg nog enkele bonificatieseconden wist te sprokkelen.