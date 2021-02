Clasica de Almeria: Nizzolo wint de spurt, Meeus en Hodeg betrokken in zware valpartij

Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos) was de snelste in de Clasica de Almeria. Hij bleef Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) en Martin Laas (Bora-Hansgrohe) voor tijdens een massasprint. De wedstrijd in de slotfase wel ontsierd door enkele valpartijen.

De Clasica de Almeria is één van de eerste grote wedstrijden op het seizoen voor de spurters. De Spaanse eendagskoers is een goede parameter om te zien waar je staat tegenover de concurrentie. Het was dus wachten op een spurt in Almeria maar die werd wel al een beetje onthoofd tegen dat ze eraan begonnen. Chaos Op ongeveer 20 kilometer van het einde begon zo bijvoorbeeld de ellende voor de goed vertegenwoordigde delegatie van Deceunick-Quick Step. Alvaro Hodeg was betrokken bij een zware valpartij waarbij onder andere ook Jordi Meeus tegen het canvas ging. Niet veel later speelden de mannen van Patrick Lefevre ook nog een andere troefkaart kwijt met Mark Cavendish die materiaalpech had. Uiteindelijk trokken ze bij Deceuninck-Quick Step dan de kaart van de Fransman Florian Sénéchal. Hij werd afgezet door Bert Van Lerberghe, maar niemand bleek sneller dan Europees kampioen Nizzolo. Sénéchal moest vrede nemen met plek twee en Martin Laas vervolledigde het podium als derde. In de top tien vinden we wel twee landgenoten terug. Timothy Dupont en Edward Theuns eindigden op respectievelijk plaats zes en acht. 🇮🇹@Giacomonizzolo of 🇿🇦@QhubekaAssos wins 🇪🇸@Clasica_Almeria #ClásicaAlmería21 via @CajaRural_RGA (📺Eurosport) pic.twitter.com/HOTouZbLnn — World Cycling Stats (@wcsbike) February 14, 2021