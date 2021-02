🎥 Meer dan een wielerploeg: Qhubeka ASSOS legt uit van op stage uit waar het voor staat

Qhubeka ASSOS is geen team als een ander. Ook de vorige jaren schonk de ploeg al veel aandacht aan liefdadigheid onder de naam Dimension Data en NTT. Qhubeka, de non-profitorganisatie uit Zuid-Afrika, komt nu prompt naar voren in de naam. Die intentie wordt er dus zeker niet minder op.

Qhubeka ASSOS is op stage geweest in het Spaanse Girona en geeft u in een filmpje een blik op hoe het er daar aan toe ging. Onder meer onze landgenoot Sander Armée herkennen we op de beelden. Onder de noemer 'Race For Change' lanceert de wielerploeg een aantal filmpje.

De eerste aflevering heet 'Wie we zijn'. De titel zegt het zelf: ze leggen bij Qhubeka ASSOS uit waar ze voor staan. De nadruk ligt hierbij niet zozeer op het sportieve, maar wel wat Qhubeka naast de koers nog doet. Opzet van het project Qhubeka is om zo veel mogelijk mensen in Zuid-Afrika, ook kinderen, aan het fietsen te krijgen.

Onder andere teammanager Douglas Ryder en renners als Giacomo Nizzolo en Simon Clarke geven mee hoe ze daar tegenover staan.