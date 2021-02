Qhubeka-Belgen opgezet met nieuwe outfit: "Dit jaar nog mooier"

Heel wat nieuwe outfits in het wielerpeloton dit jaar. Ook bij Qhubeka ASSOS, het nieuwe NTT. Victor Campenaerts reed vorig jaar al bij het team en met Sander Armée (foto) en Dimitri Claeys hebben nog twee landgenoten Qhubeka vervoegd. Alle drie zijn ze opgezet met hun tenue.

Het blauw-zwarte van NTT werd ingeruild voor een grotendeels wit shirt met de hand als kenmerk van het Qhubeka-logo in het zwart en ook een streepje flashy geel. Gecombineerd met een zwarte broek. "Mooi, hé", steekt Victor Campenaerts meteen van wal. "Ik vind het alleszins zeer mooi."

Voor hem is het toch iets helemaal anders dan de outfit uit 2020. "Het is niet dat ik het vorig jaar niet mooi vond, maar ik vind het nu wel nog mooier, de combinatie van de zwarte en witte kleuren." Zijn ploegmaat Dimitri Claeys heeft eenzelfde smaak. "Zwart en wit, dat is altijd mooi. Ook dat flashy accent erin is goed." Sander Arméé knikt instemmend. "Eenzelfde mening bij mij."

Great trainingcamp with @QhubekaAssos came to an end. Really enjoyed the rides and views around Girona. pic.twitter.com/wPtVjOpyV4 — Sander Armée (@SanderArmee) January 31, 2021

De sfeer onder de Belgen zit overigens wel goed, toont Claeys vervolgens aan met een grapje. "Dat ze niet mooi zijn, kunnen we toch niet zeggen." Waarna de sérieux terugkeert. "Neen, ze zijn heel mooi", besluit Claeys.