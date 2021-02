Jumbo-Visma rekent in de Emiraten voor het eerst in 2021 op straffe klimmer

Naast de absolute kopmannen zoals Van Aert en Roglič heeft Jumbo-Visma nog renners met een enorm potentieel. Zoals Sepp Kuss bijvoorbeeld. Ook de Amerikaan maakt zich klaar voor de start van zijn wegseizoen. Blijft hij progressie maken?

Kuss maakte vorig jaar indruk in de grote ronden. De Amerikaan reed zowel de Tour in de Vuelta in dienst van Roglič en was geregeld van goudwaarde voor de Sloveen door zijn kopman in de slotkilometers van de laatste klim nog bij te staan.

Hoewel hij voornamelijk de rol van meesterknecht had, eindigde Kuss ook nog zelf in de top twintig in die twee grote ronden. Er is dan ook al aardig gespeculeerd over het feit of hij al dan niet ook eens de status van kopman verdient in een grote ronde.

EERSTE KOERS SINDS VUELTA

Eerst maar weer koersritme opdoen en dat gaat Kuss ook doen in de UAE Tour. VeloNews weet dat hij daar aan de start zal komen. Dat wordt voor Kuss de eerste koers van het nieuwe seizoen en tevens zijn eerste wedstrijd sinds de Vuelta van 2020.