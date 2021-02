Nairo Quintana maakt zich op voor comeback na operaties met ook een Belg aan zijn zijde

Nairo Quintana kreeg onlangs te horen dat zijn ploeg geen wildcard zou krijgen voor de Giro. Een tegenvaller, maar de Colombiaan zal al blij zijn gauw opnieuw te kunnen koersen. Dat deed hij voor het laatst in de Ronde van Frankrijk van 2020.

Nadien volgde een dubbele operatie aan zijn beide knieën. Het is dus een succes dat Quintana nu opnieuw klaar is om te koersen. Hij zit immers in de selectie van Akéa-Samsic voor de Ronde van de Haut Var, de driedaagse rittenkoers die duurt van 19 tot 21 februari.

"Ik ben goed gerecupereerd. Sinds twee weken heb ik de intensiteit op training kunnen verhogen", zegt Quintana op de site van zijn ploeg Arkéa-Samsic. "Laten we zeggen dat ik nu weer normaal kan trainen. Mijn motivatie blijft nog altijd dezelfde."

DERDE KOERS DIT JAAR VOOR CAPIOT

Naast Quintana ook Florez, Gesbert, Hardy, Owsian en Rosa in de selectie. En ook Amaury Capiot. Na zes jaar bij Sport Vlaanderen-Baloise is Capiot bezig aan zijn eerste seizoen bij Arkéa-Samsic. Onze landgenoot heeft al twee koersen gereden voor de Franse formatie.