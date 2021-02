Tomas Van Den Spiegel trekt aan alarmbel: "Veertig crossen in België is te veel"

Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics en organisator van Wereldbeker en Superprestige veldrijden, geeft uitleg bij de nieuwe veldritkalender.

Meteen vallen de maar liefst 16 manches voor de Wereldbeker op. “Zestien Wereldbekermanches is niet te veel. Ik vind veertig crossen in België te veel”, zegt Van Den Spiegel aan HBVL. “Veldrijden heeft in België een historische waarde maar de voorbije jaren is er zonder enige visie heel veel veldrijden bijgekomen. Daarom zitten we nu in een situatie waarin het moeilijker is om dingen te veranderen. Wij willen het veldrijden groter maken, wij willen de sport internationaler maken. Er is nog veel onbenut potentieel en daarom moeten we durven veranderen.”

De Belgische crossen zijn nog niet allemaal gepland. “Er wordt nog een oplossing gezocht voor een viertal wedstrijden, dat zal wel lukken. Maar we moeten ons tegelijkertijd de vraag durven stellen of er niet te veel wedstrijden zijn. In Vlaanderen kan je alle dagen crossen, daar is een publiek voor, punt. Maar ook minder kan beter zijn. Dat hoeft niet meteen volgende winter, de uitdaging ligt eerder op de langere termijn.”

Al is maar zeer de vraag of de renners daar ook allemaal evenveel zin in hebben. “De wereldbeker moet op termijn de meest aantrekkelijke competitie worden. Of dat op basis is van start- of prijzengeld, mag geen rol spelen. Het moet gewoon duidelijk zijn dat de Champions League, in casu de Wereldbeker, op zondag speelt en de Europa League op zaterdag. En iedereen moet aan de Champions League willen deelnemen. Wij zullen in eigen vlees moeten snijden, wat we nu al doen door bepaalde wedstrijden een minder gunstige datum te geven. Maar er is ruimte voor een Superprestige en de Trofee. Wat rest, zijn de losse crossen. We moeten ons de vraag durven stellen of die daar nog naast moeten staan.”