Intermarché-Wanty-Gobert met slechts één Belg in de UAE Tour

Intermarché-Wanty-Gobert begint zondag aan de UAE Tour. Kévin Van Melsen is de enige landgenoot van dienst.

Taaramäe is de kopman in de ploeg van Van Melsen. Voor zes van de zeven renners wordt het hun eerste race van het seizoen. Enkel Rein Taaramäe kwam al in actie.

"We komen met een gemotiveerde en sterke ploeg aan de start in deze eerste WorldTour-wedstrijd van het seizoen", vertelt Valerio Piva. "Riccardo Minali verkeert in een goede vorm en krijgt Wesley Kreder en Kévin Van Melsen aan zijn zijde om de vier sprintetappes tot een goed einde te brengen. Met Jan Hirt, Louis Meintjes, Simone Petilli en Rein Taaramäe hebben we voldoende ijzers in het vuur om in de twee aankomsten bergop mee te spelen. Na de eerste drie ritten, met onder andere de tijdrit en de beklimming van de Jebel Hafeet, zullen we eerste beeld van het algemene klassement hebben. Op basis daarvan kunnen we beslissen wie in geval van waaiervorming onze beschermde renner zal zijn."

Ambities is heel moeilijk, zeker nu er veel toppers meerijden door alle weggevallen koersen. "Er komen in het Midden-Oosten heel wat toppers aan de start, maar net als voor onze renners wordt het voor iedereen een eerste test. Het is dan ook moeilijk om specifieke doelen voorop te stellen. Met zijn tijdritcapaciteiten mag Rein Taaramäe ons met een uitstekend klassement verrassen. Met de GP La Marseillaise en de Ster van Bessèges, waar eveneens een tijdrit was, in de benen beschikt de Est alvast over een pluspunt. Iedereen kijkt ernaar uit om te koersen, dus wordt het vast en zeker een mooie strijd."