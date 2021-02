'Vertrouwensbreuk aan basis van vertrek Hirschi, Zwitser werd gezien als risico voor reputatie ploeg en sponsors'

De verbazing was groot toen in januari bekend geraakte dat Marc Hirschi per direct vertrok bij DSM, het nieuwe Sunweb, en naar Team UAE ging. Financieel zou de Zwitser er alvast niet slechter van worden, maar er is veel meer dat met de overstap gemoeid is.

Het Algemeen Dagblad heeft meer informatie vergaard over hoe het vertrek van Hirschi bij DSM tot stand is gekomen. Het zou een gevolg zijn van een conflict tussen Hirschi en het management van de ploeg dat al maanden aansleepte. Tot het tot een vertrouwensbreuk kwam. 'PLOEGLEIDING FORCEERDE DE BREUK' Het is dus niet zo dat Hirschi is weggegaan omdat hij zich te weinig gewaardeerd voelde voor zijn sportieve prestaties. Zelf wilde de renner niet vertrekken. Het is de ploegleiding die de breuk geforceerd heeft, omdat gevreesd werd dat Hirschi een risico zou zijn voor de reputatie van zowel de ploeg zelf als van de sponsoren. DSM heeft overigens ook geen geld ontvangen om zijn doorlopende contract af te kopen. Vanuit DSM komen er overigens geen formele verklaringen. Hirschi en zijn manager Fabian Cancellara zouden bij de contractontbinding hebben afgedwongen dat de teamleiding er niets over mag zeggen.