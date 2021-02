Gevaccineerde Gaviria wil opnieuw winnen en weet ook al in welke grote ronde: "De uitslagen hadden beter gekund"

Fernando Gaviria trekt opnieuw naar de UAE Tour, de wedstrijd waar hij vorig jaar het coronavirus opliep. Ondertussen is hij als één van de weinigen in het peloton al gevaccineerd. Dat zijn ze allemaal bij Team UAE. Volgen nu ook weer de betere uitslagen?

"Het doel is om opnieuw te winnen", zegt Gaviria over zijn ambities aan onder meer VeloNews. Hoe kijkt de Colombiaanse sprinter terug op 2020? "Met die gezondheidsproblemen was het nog geen verloren jaar, maar het was geen goed seizoen. De uitslagen hadden beter gekund."

GEEN PLEK IN DE TOUR

Hopen dus op een beter 2021 en overwinningen op het grootste platform. Dat is voor een renner als hem nog altijd een grote ronde. Gaviria weet ook al welke hij gaat rijden. "De Giro is een koers die ik goed kun. Ik wil daar een paar ritten winnen en de puntentrui. De ploeg gaat Tadej Pogačar steunen in de Tour, daar zal geen plaats zijn voor een sprinter.."

Gaviria is net als zijn ploegmaats reeds gevaccineerd. Hoe was dat? "Ik ben steeds klam gebleven. We danken het team en de organisatie om het zo snel te doen. Het is iets dat iedereen uiteindelijk zal laten doen."