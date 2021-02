Remco Evenepoel doet bijzonder verhaal over val uit de doeken: "Voor wie dacht dat enkel ik breuken had opgelopen ..."

Remco Evenepoel is stilaan aan de beterhand. De renner van Deceuninck - Quick-Step mag opnieuw op de fiets trainen en is dan ook een gelukkig man.

Hij deed wel nog een opmerkelijk verhaal uit de doeken over zijn val in de Ronde van Lombardije in het najaar van 2020.

Fazant

Want daarbij was hij klaarblijkelijk niet de enige die zich pijn heeft gedaan: "Je kan het misschien op de foto's van mijn val zien, maar er was ook een fazant bij betrokken", klinkt het in De Thuismatch.

"Ik ben gevallen op een fazant, inderdaad. Zijn bekje staat nog steeds in mijn schouder", doet hij helemaal uit de doeken.