Mollema houdt zich goed staande maar moet in Fayence wel meerdere erkennen in aanwinst van Israel Start-Up Nation

Mollema had op de eerste dag van de Tour des Alpes Maritimes et du Var al een slag geslagen. De Mûr de Fayence, daar zou de beslissing vallen in de tweede etappe. Mollema was opnieuw op de afspraak. Enkel Michael Woods was nog beter.

Een zevental renners gingen mee in de ontsnapping van de dag: Mifsud, De la Parte, Houle, Kowalski, Berthet, Barthe en Girmay. De zeven kregen een voorsprong van meer dan vier minuten. Op de Col de Mons moesten ze voor het eerst een deel van hun bonus inleveren. PLOEG VAN DE LEIDER CONTROLEERT Trek-Segafredo, de ploeg van leider Mollema, nam zijn verantwoordelijkheid in het peloton. Mifsud en Kowalski waren de eerste twee vluchters die vooraan afhaakten en zij werden kort hierna ook meteen ingerekend. Girmay en Berthet waren de volgenden die zouden worden opgepeuzeld. Het was stilaan vaart maken richting de Mûr de Fayence, decor voor de aankomst, waarop de punchers de kans zouden krijgen om hun duivels te ontbinden. Hieraan voorafgaand ontwikkelde Van Baarle een immens tempo. Hierdoor werden niet enkel de laatste vluchters gegrepen, maar was het ook opletten voor scheurtjes in de groep der favorieten. WOODS GAAT NIET MEER VAN DE KOP In de oplopende laatste 1,2 kilometer zou het bij velen kraken in alle voegen. Michael Woods zette zich in de laatste driehonderd meter op kop en niemand zou er nog over komen. Narváez bleef nog even in zijn wiel, maar moest toch ook achterom kijken en werd nog voorbijgestoken door Mollema. Woods boekte een hele fraaie ritzege en neemt ook de leiding over, ondanks de twede plaats van Mollema.