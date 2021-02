Wedstrijd bekend waar Marc Hirschi zijn debuut zal maken voor UAE Team Emirates

Eén van de meest verrassende transfers voor dit wielerseizoen was ongetwijfeld de overstap van Marc Hirschi van Team DSM naar UAE Team Emirates. De Zwitser weet nu ook waar hij zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg zal maken.

Zo zal Hirschi volgens Cyclingnews namelijk deelnemen aan de Boucles Drôme Ardèche. De Franse rittenwedstrijd staat op 27 en 28 februari op het programma. Het is niet samen met Tadej Pogacar, want de winnaar van de Tour de France zal zijn seizoen openen in de UAE Tour.