Deceuninck-Quick-Step maakt selectie bekend voor de Omloop Het Nieuwsblad: Wereldkampioen Alaphilippe en twee Belgen verschijnen aan de start

Deceuninck-Quick-Step start met ambitie aan de Omloop Het Nieuwsblad. Zo verschijnt ook wereldkampioen Alaphilippe aan de start. De Fransman maakte eerder dit seizoen al een goede indruk in de Tour de la Provence.

Daarnaast starten met Tim Declercq en Yves Lampaert ook twee landgenoten voor de Belgische wielerformatie in de klassieker. Ook Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar zijn van de partij.

Who else is excited about the Opening Weekend?

We know seven riders who can't wait to race @OmloopHNB this Saturday: https://t.co/w5qyA7wgBn pic.twitter.com/0Dg4gUMLSh