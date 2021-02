Mathieu en David van der Poel en Zdeněk Štybar in rouw

Mathieu van der Poel en Zdeněk Štybar zijn renners die in het voorjaar zeker willen presteren. Dat is het leven als wielrenner eigenlijk: van koers naar koers gaan, op zoek naar de volgende goede prestatie. Mentaal moet het echter ook goed zitten en dus speelt ook de privésfeer een rol.

Daar valt niet altijd goed nieuws te rapen, dat weten Mathieu van der Poel en Zdeněk Štybar. Ze hebben allebei te maken met een overlijden in de familie. Van der Poel heeft zijn grootoom verloren, Štybar moet afscheid nemen van zijn grootvader.

André Poulidor was de grootoom van zowel Mathieu als David van der Poel. André is de broer van wijlen Raymond Poulidor en werd 90 jaar. De laatste maand van zijn leven lag hij in het ziekenhuis: hij is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Raymond heeft in 2019 het leven gelaten.

Štybar bedankte op de sociale media zijn ploeg om hem per direct het trainingskamp te laten verlaten. Nadien volgde een reis van 1500 kilometer zodat hij bij zijn familie kan zijn tijdens deze moeilijke momenten. Štybar gaf alvast mee de grappen van zijn grootvader te zullen missen.