Jong talent van Deceuninck-Quick-Step is klaar om de strijd aan te gaan met Pogacar: "We staan dicht bij elkaar"

João Almeida maakte vorig jaar nog indruk in de Giro door zeer lang in de leiderstrui rond te rijden en nu is hij ook sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Na twee ritten in de UAE Tour staat Almeida op de tweede plaats in het algemeen klassement op vijf seconden van Tadej Pogacar.

Met de Jebel Hafeet krijgen de renners vandaag een zware beklimming voorgeschoteld in de derde etappe van de UAE Tour. Op deze klim staat ook de aankomst gepland, waardoor de klassementsrenners dus op post moeten zijn. João Almeida staat voorlopig op de tweede plaats op vijf seconden van Pogacar en de jonge Portugees heeft er zin in. "Ik heb de Jebel Hafeet nog nooit gereden, wat een nadeel is, maar veel verschil zal het niet maken. Ik sta dicht bij Pogacar en ik begin in een geweldige positie aan de etappe", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step en staat te lezen bij Wielerflits.