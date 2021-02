Voorbode voor een knaldebuut? Campenaerts vlamt op verkenningsdag het snelst Muur van Geraardsbergen op

Victor Campenaerts op kasseien, wat gaat dat geven? We gaan het snel weten, want zaterdag rijdt Campenaerts zijn allereerste Omloop Het Nieuwsblad. Woensdag gingen verschillende ploegen verkennen, ook het Qhubeka ASSOS van Campenaerts.

Achteraf was het uitkijken naar de Strava-gegevens om te zien wie echt al een stevige inspanning had geleverd. Uit die gegevens blijkt dat Victor Campenaerts het snelst de Muur van Geraardsbergen op reed. Hij had er 2 minuten en 58 seconden voor nodig en werkte de Muur zo af aan een gemiddelde snelheid van 21,8 km per uur.

Na de Muur volgt traditiegetrouw in de Omloop en de Ronde van Vlaanderen de Bosberg. Bij Qhubeka hadden wel meer renners blijkbaar meegekregen om de verkenning aan een stevig tempo af te werken. Campenaerts's ploegmaat Michael Gogl reed het snelst op de Bosberg. In 1 minuut en 20 seconden was die over de helling geraasd, niemand deed beter.

TIKKELTJE ANDERS IN WEDSTRIJDVORM

Het opzet van een verkenning is utieraard niet om ter snelst te rijden, dat is iets voor de wedstrijd. Het zal er zaterdag net iets anders aan toegaan. Wat niet wegneemt dat Campenaerts mag hopen op een sterk debuut in de Omloop.