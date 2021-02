Deceuninck-Quick.Step zet langdurige samenwerking met Shimano verder: "We zijn extreem blij"

Deceuninck-Quick.Step kan een nieuwe deal met één van zijn partners voorstellen. Shimano, de Japanse producent van wieleronderdelen, blijft met de ploeg van Patrick Lefevere samenwerken. Beide partijen vormen al langer een goede combinatie.

Deceuninck-Quick.Step heeft het partnership met Shimano met één seizoen verlengd en gaat ook in 2021 beroep doen op de onderdelen van Shimano's Dura-Ace. Shimano zal ook de technische staf van de ploeg bijstaan met kennis en ondersteuning.

Het gaat dus om het verlengen van een samenwerking die al lang meegaat. Ricardo Scheidecker, de Technical & Development director van Deceuninck-Quick.Step, is in de wolken. "We zijn extreem blij om opnieuw met Shimano te gaan samenwerken. Ze delen onze passie om de technologie in het wielrennen verder te ontwikkelen en altijd te streven naar verbetering."

BESTE MATERIAAL

Volgens hem zal de nieuwe overeenkomst op verschillende vlakken renderen. "Shimano zal ons niet enkel hun producten blijven leveren, maar het delen van expertise en kennis betekent ook dat onze renners er vertrouwen in mogen hebben dat ze met het beste materiaal rondrijden."