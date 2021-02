Julian Alaphilippe houdt de druk van zich af: "Ik zie mijzelf niet als topfavoriet voor de Omloop"

Morgen staat met de Omloop de eerste grote klassieker van het nieuwe seizoen op het programma. Deceuninck-Quick-Step start met een sterke ploeg en ook wereldkampioen Alaphilippe is van de partij.

Deceuninck–Quick-Step start met ambitie aan de Omloop. Zo zijn onder meer Alaphilippe, Sénéchal, Lampaert en Stybar van de partij. Alaphilippe lijkt de topfavoriet te zijn om de wedstrijd te winnen, maar hij legt zichzelf niet veel druk op.

Zijn persbabbel staat te lezen bij Sporza. "Ik zie mijzelf niet als topfavoriet voor de Omloop. Het is de eerste dat ik hier aan de start verschijn. Ik ben ook niet de uitgesproken kopman van de ploeg, want we starten met een sterke selectie. Ik ga niet één renner in de gaten houden, want mannen als van der Poel en van Aert zijn er niet bij. Er zijn nog genoeg andere sterke renners die ik zal moeten verslaan", legde Alaphilippe uit.