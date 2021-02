Keukeleire zonder Vanmarcke in de ploeg: "Aanpassen als zo'n sterke collega wegvalt, we gaan wel meespelen in finale"

U ziet ons hierboven Jens Keukeleire interviewen voor aanvang van de start van de Omloop. De kaart van Sep Vanmarcke kan EF dit jaar niet trekken, want die is vertrokken naar Israel Start-Up Nation. Desalniettemin gelooft Keukeleire wel in het sterke geheel van zijn team.

"Sowieso is het aanpassen zo'n sterke collega wegvalt", vertelt Keukeleire aan Wielerkrant over het vertrek van Vanmarcke. "Met Bettiol hebben we wel nog één van de sterkere troeven uit het peloton. Onze betrachting is altijd geweest om met zoveel mogelijk in finale te geraken en dat dan uit te spelen. Dat gaat op zich niet veranderen."

Dat is dus ook de aanpak in de Omloop, zonder Bettiol overigens. "We staan niet met een absolute kopman aan de start, maar zijn wel in breedte sterk. We hebben jongens die het seizoen goed gestart zijn en ver kunnen geraken. Zeker de jonge gasten." Wel geen uitgesproken kopman dus. "Ik denk ook dat dat normaal is. We gaan wel een rol van betekenis spelen in de finale."

ERVARING OPDOEN

Het openingsweekend is uiteraard een belangrijk, maar er komen uiteraard nog grotere koersen aan. "Dit weekend gaat het er vooral om zoveel mogelijk ervaring op te doen met het oog op de komende weken, op vlak van materiaal en parcoursverkenning. We hebben wel een paar jongens die echt al goed zijn. We kunnen wel meespelen."

Vooral de Nederlandse entente bij EF Education-Nippo heeft wel potentieel. "Sebastian Langeveld heeft het in het verleden al getoond. Julius van den Berg is heel goed aan het seizoen begonnen. Ik verwacht wel wat van die jongens."

GOEDE WEEK ACHTER DE RUG

En hoe voelt Keukeleire zich zelf, zo vroeg op het seizoen? "Nu zit het wel goed. De eerste koersen waren een beetje tegengevallen. Ik heb het gevoel dat deze week heel goed is geweest. Ik had een goed gevoel tijdens de verkenning, we gaan zien."