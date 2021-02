Ook dit was de Omloop: valpartij voor onfortuinlijke Štybar en kersverse neoprof van 19 uit Nederland is revelatie

Tal van zaken zijn wel degelijk de moeite om aan te kaarten na de Omloop. Zoals Zdeněk Štybar die prima reed, tot een valpartij hem achteruit sloeg, wat ook erg ongelegen kwam voor Alaphilippe. Eén van de aangename verrassingen is dan weer Olav Kooij.

Zo zijn er in de koers altijd dingen die opvallen die niet meteen af te leiden vallen uit de uitslag. Štybar heeft heftige dagen achter de rug met het overlijden van zijn grootvader. Toch reed de Tsjech uitstekend. Met hem en Ballerini in de achtervolgende groep leek Alaphilippe op weg naar winst.

DE MACHINE 'BALLERINI'

Na de valpartij van Štybar zat Ballerini plots alleen en kantelde de koers ook in het nadeel van Alaphilippe. "Ik raakte het wiel van Ballerini en ben zo gevallen. Ik kon niets meer doen om de val te verhinderen", beschrijft Štybar dat bepalende moment. Zonder erg voor de ploeg, want het was dan Ballerini die won. "Da's natuurlijk mooi. Dat is een echt een machine. We hebben gezien dat hij goed bezig was in de Provence, hij is echt snel."

© photonews

Toen dat elitegroepje weg was, was ook ene Olav Kooij mee. Amper 19 jaar, vervroegd overgeheveld naar het WorldTour-team van Jumbo-Visma door het uitvallen van Teunissen, en in zijn eerste koers als prof doet de jongeman uit Numansdorp zo meteen van zich spreken.

"Om op die tussenstukken scherp te zijn was één van mijn rollen. Ik heb dat proberen uit te voeren en dat is aardig gelukt. Het was een goede situatie voor zowel de ploeg als voor mij om daar te zitten. Ik had niet verwacht dat ik die mannen tot diep in de finale kon volgen", kon Kooij uiteraard niet anders dan tevreden zijn.

PAS GENIETEN BIJ HAMBURGER

De geleverde inspanningen hebben wel krachten gekost. "Ik heb er weinig van kunnen genieten. Het is gewoon hectisch, afzien, scherp zijn. Op dat moment ben ik gewoon in het achterwiel Van Avermaet en Alaphilippe aan het afzien. Genieten komt als we met een hamburger aan tafel zitten."