Patrick Lefevere ziet een probleem binnen ploeg: "Dat stelt de eendracht van The Wolfpack op de proef"

Net zoals alle andere jaren, zal het hele peloton opnieuw naar Deceuninck-Quick.Step kijken in de Vlaamse klassiekers. Maar die koersen stellen volgens ploegmanager Patrick Lefevere nu meer dan ooit de eendracht van The Wolfpack op de proef.

Deceuninck-Quick.Step was een van de ploegen die bijna niet actief was op de transfermarkt in 2020. Ze zagen Bob Jungels vertrekken en kregen in de plaats Cerny en Cavendish erbij. Veel renners verlengden of hadden nog een contract lopen, maar er schuilt een addertje onder het gras bij de ploeg.

Want maar liefst 26 van de 30 renners van de ploeg zijn einde contract na dit seizoen. "Een bewuste keuze want de contracten met de hoofdsponsers lopen af na 2021", vertelt Lefevere in zijn column bij Het Nieuwsblad.

"Je moet de oefening eens maken, tachtig procent van de renners zal beter presteren als ze einde contract zijn. Wij hebben dus 26 renners die hun marktwaarde willen maximaliseren, dat speelt mee in hoe er gekoerst wordt. Aan de start van de Omloop hebben we eigenlijk 6 kopmannen bij waarvan er veel einde contract zijn, dat stelt de eendracht van The Wolfpack op proef", klinkt het bij Lefevere.

De selectie van de blauwe brigade toont inderdaad indrukwekkend met Stybar (einde contract), Asgreen (einde contract), Alaphilippe (einde contract), Ballerini (einde contract), Tim Declercq (einde contract), Sénéchal (einde contract) en Yves Lampaert.