Wielerwereld kijkt naar België dit weekend, maar ook in Frankrijk is er een openingsweekend

In België staat het langverwachte openingsweekend op het programma met de Omloop en KBK, maar ook Frankrijk heeft een openingsweekend in de koers met de Faun-Ardèche Classic en de Boucles Drôme.

Renners die niet meedoen aan de Omloop het Nieuwsblad zaterdag, zullen wellicht aan de sart staan in de Faun-Ardèche Classic. In tegenstelling tot de Vlaamse koersen, telt het Franse openingsweekend wel wat hoogtemeters zodat we het volwaardige heuvelkoersen kunnen noemen.

In de Faun-Ardèche Classic heeft de organisatie recent nog een extra helling toegevoegd dicht bij de finish waardoor de overwinnaar bijna altijd solo aan de streep komt na de afdaling. Vorig jaar was dat Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick.Step.

De Fransman won in barre weersomstandigheden en reed iedereen uit het wiel op zo'n 47 kilometer van de streep. Hij had toen een vijftal minuten voorsprong op het peloton en hoe hard ze achter hem ook reden, ze kregen het gat niet meer dicht. Kangert werd tweede, Guillauma Martin derde.

Favorieten

De winnaar van vorig jaar staat ook nu aan de start dus hij geldt sowieso als een van de grote favorieten om opnieuw te winnen. Bij AG2R moet Stan Dewulf kopman Paret-Peintre helpen. FDJ rekent dan weer op het duo Pinot-Gaudu, Cofidis trekt met Guillauma Martin naar de Ardèche.

Veel ronderenners dus, maar ook enkele springveren want Bettiol, Simon Clarke, Jakob Fugslang en Barguil staan aan de start. Een interessant deelnemersveld om er een interessante koers van te maken.