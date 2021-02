21-jarige Italiaan knalt op laatste klim bij iedereen weg en schenkt Deceuninck-Quick.Step al zesde zege

Het gaat hard voor Deceuninck-Quick.Step. Het heeft al overwinning nummer zes van het seizoen beet. Zorgde Ballerini in Kuurne-Brussel-Kuurne al voor zege nummer vijf, dan maakte Bagioli er een dag later de zesde overwinning van in de Drôme Classic.

Het werd een memorabele editie van de Drôme Classic. Een vroege ontsnapping met vier vluchters kleurde de koers. Leroux, Muller, Paasschens en Paillot waren de aanvallers van dienst. In de finale was er van hen geen sprake meer. Die werd gereden door een gereduceerd peloton van een veertigtal renners. Het regende de ene aanval na de andere. Op de laatste beklimming was het Bagnoli die de meest snedige demarrage in huis had. Niemand kon de explosiviiteit van de 21-jarige Italiaan beantwoorden. Bagnoli reed dan ook solo naar de overwinning. 1 EN 3 VOOR DECEUNINCK-QUICK.STEP Elf seconden nadat hij de aankomst had bereikt, spurtte een kleine dertig man voor de ereplaatsen. Impey sleepte de dichtste ereplaats uit de brand. Het feestje werd nog groter bij Deceuninck-Quick.Step doordat Honoré beslag legde op de derde plaats.