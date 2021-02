Jasper Stuyven stelt teleur in de Omloop: "We beschikten niet over de benen die we moesten hebben"

In de finale van de Omloop Het Nieuwsblad was er geen spoor van Trek-Segafredo. Zowel Jasper Stuyven, Mads Pedersen als Edward Theuns waren niet in de kopgroep terug te vinden.

Uiteindelijk moest Jasper Stuyven, de winnaar van vorig jaar, tevreden zijn met de 83ste plaats. "Ik zat goed op de Molenberg, maar ik was uiteindelijk toch niet mee. We beschikten niet over de benen die we moesten hebben", vertelde onze landgenoot bij Sporza.

Toch wil Stuyven zich nog niet te veel zorgen maken. "We moeten in de ploeg bespreken waar het is fout gelopen. Het was mijn eerste wedstrijd van het seizoen, maar het mag geen excuus zijn. Toch moeten we ons nog niet te veel zorgen maken."