Jonge Brit verrast met tweede plaats in de Omloop: "Het was een beetje een verrassing, maar ik was altijd voorbereid op vandaag"

Eén van de aangename verrassingen in de Omloop Het Nieuwsblad was de 21-jarige Brit Jake Stewart. De renner van Groupama-FDJ eindigde op een knappe tweede plaats achter Davide Ballerini.

Een renner die we niet meteen in de top 10 van de Omloop Het Nieuwsblad hadden verwacht, was Jake Stewart. De Brit deed het al goed in Bessèges, maar nu deed hij het dus ook uitstekend in de klassieker met een knappe tweede plaats.

Zelf was Stewart uiteraard zeer tevreden met zijn tweede plaats. "Bèsseges was een beetje een verrassing, maar als je met vertrouwen en goede benen naar een wedstrijd komt, kan je meestal een goed resultaat neerzetten. Nu was het ook een beetje een verrassing, maar ik was altijd voorbereid op vandaag", aldus Stewart bij Cyclingnews.