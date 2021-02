Knappe vijfde plaats voor Philippe Gilbert in de Omloop: "Het is voor mij zeker niet slecht"

Philippe Gilbert mag tevreden terugblikken op zijn prestatie in de Omloop. Onze landgenoot deed mee aan de massasprint en eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats. Zelf was Gilbert tevreden.

De Belgische renner van Lotto Soudal had al snel door dat het tot een massasprint ging komen. "Ik voelde het al van bij de start dat het op een massasprint zou eindigen", legde onze landgenoot uit bij Sporza.

"Ik zat wat ver na de Molenberg, maar van paniek was nooit sprake. We konden goed achtervolgen, aangezien er enkele ploegen niet bij waren. Ik ben tevreden met mijn vijfde plaats en het is zeker niet slecht", legde Gilbert uit.