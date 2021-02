Nu helemaal zeker: Wout van Aert en Remco Evenepoel gaan voor ons land meedoen aan tijdrit in Tokio

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn al twee Belgische renners zeker van hun ticket naar Tokio, waar ze namens ons land zullen meedoen aan de Olympische Spelen. Van Aert en Evenepoel gaan de tijdrit rijden. Dat heeft bondscoach Vanthourenhout bevestigd.

Sven Vanthourenhout heeft in het webmagazine van Belgian Cycling verkondigd dat hij zijn definitieve beslissing met betrekking tot de tijdrit heeft gemaakt. "Ik ben er uit. De selectie van Evenepoel ligt al een tijd vast. In de veronderstelling, weliswaar, dat hij na zijn blessure weer helemaal op niveau komt."

Het was dan nog de knoop doorhakken over de tweede Belgische tijdrijder. "Van Aert wordt in principe onze tweede tijdrijder." Ook de naam van de reserve is bekend. "Victor Campenaerts houdt zich ‘standby’ voor het geval er een probleem zou zijn met Remco of Wout."