Pidcock nu niet in veldrit maar op de weg in Vlaanderen in top drie: "Van der Poel geklopt in sprint? Zo zie ik het niet"

Tom Pidcock heeft zijn entrée in het wegwielrennen niet gemist. Zeker ook niet in de Vlaamse koersen. In de Omloop maakte de Brit op de Molenberg de op één na beste indruk, na Alaphilippe. In Kuurne-Brussel-Kuurne werd Pidcock derde.

Onderweg had het jonge talent zich niet kunnen inbeelden dat hij na afloop van de koers op het podium zou staan. "Ik heb mij de hele dag niet goed gevoeld", verraste Pidcock voor de micro van de organisatie. "De wedstrijd van gisteren zat nog in de benen."

Het is veelbelovend voor de komende koersen

Uiteindelijk zat Pidcock wel nog goed gepositioneerd en moest er nog gesprint worden. "Spurten is niet mijn specialiteit, maar ik neem het mee." De overgang van de cross naar de weg moet hij toch enorm goed verteerd hebben? "Ik denk het wel. Het was niet zo moeilijk als het had kunnen zijn. Ik ben sneller in vorm geraakt dan verwacht. Ik hield nog enige vorm over van het veldritseizoen. Het is veelbelovend voor de komende koersen."

Pidcock eindigt zo ook nog eens voor Van der Poel, deze keer op de weg. De Nederlandse kampioen finishte na zijn lange onderneming als twaalfde. "Dat ik Van der Poel geklopt heb in een massasprint? Neen, zo zie ik het niet." In elk geval is zijn uitslag toch iets om fier op te zijn voor Pidcock. "Dit maakt al iets goed. Gisteren had ik betere benen, maar deed ik er niets mee."