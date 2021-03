Bert De Backer net als in de Omloop in de vlucht? Hij krijgt twee landgenoten met zich mee in Le Samyn

Bert De Backer was één van de mannen die de Omloop kleurde door mee te gaan in de lange ontsnapping. De man die tijdens de Tour al eens in Vive le Vélo zit, is momenteel vooral gefocust op zijn eigen prestaties in de koers. Gaat hij dinsdag nog eens mee in de vlucht?

Dan staat er immers opnieuw een koers over de kasseien op het programma met Le Samyn. Een mooie wedstrijd en wellicht moeten ze het bij B&B Hotels opnieuw hebben van een renner in de vroege vlucht. Dan is Bert De Backer net als in de Omloop mogelijk kandidaat. 🇧🇪 Au surlendemain du week-end d'Ouverture en Belgique, les #MenInGlaz sont parés pour le @GPSamyn, savant mélange de côtes et secteurs pavés dans la Province du Hainaut, chère au local @jonas_v_g.



✏️ @FRJ_design #LeSamyn l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/MFteSntvUL — B&B HOTELS p/b KTM (@BBHOTELSpbKTM) March 1, 2021 De Backer nam zondag overigens ook deel aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij is evenwel niet de enige kandidaat bij zijn ploeg om in de aanval te gaan. Uitkijken ook wat de plannen van de andere Belgen in de selectie zijn. Dat zijn Frederik Backaert en Jonas Van Genechten. Voorts rijden er dinsdag voor B&B Hotels ook nog drie Fransen en een Italiaan mee. De Fransmannen zijn Alan Boileau, Thibault Ferasse en Julien Morice. De Italiaan die de ploeg afvaardigt is Luca Mozzato.