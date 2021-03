Titelverdediger Sénéchal: "Van der Poel is één van de beste renners van de wereld, maar wij hebben meer voordelen"

Sénéchal trok zaterdag in de Omloop de sprint aan tegen Ballerini. De Fransman is zelf titelverdediger wanneer Le Samyn dinsdag plaatsvindt. Mathieu van der Poel gaat die wedstrijd ook betwisten, de meest te duchten tegenstander is zo meteen bekend.

Met minder dan de zege nemen ze bij Deceuninck-Quick.Step echter geen vrede. "De ambitie is altijd om te winnen, niet om top drie of top tien te rijden. Zaterdag was het zaak wat los te komen", verwijst Sénéchal naar het feit dat de Omloop nog maar zijn tweede wedstrijd van het jaar was. "Nu proberen we te winnen, zowel ik persoonlijik of iemand anders van de ploeg. We kunnen verschillende kaarten trekken."

Dat is alom bekend en zal ook benut moeten worden tegen Van der Poel. "Mathieu is één van de beste renners ter wereld. Het is impressionant wat hij in Kuurne-Brussel-Kuurne gedaan heeft. Chapeau voor hem. Alpecin-Fenix is Mathieu van der Poel, maar bij Deceuninck-Quick.Step ligt het anders. We hebben Cav en Hodeg voor de sprint, ik en Bert Van Lerberghe kunnen aanvallen."

SCENARIO'S

Sénéchal denkt al eens na over de mogelijke scenario's. "Als ik alleen met Mathieu op pad ben, zal het moeilijk worden om hem te verslaan. Maar misschien zitten er meerdere renners van Quick.Step vooraan en zit Mathieu alleen. We hebben meer voordelen dan hij. We zullen meer het collectief kunnen uitspelen dan zaterdag."

Wel is ook Le Samyn anno 2021 een wedstrijd zonder publiek. "Normaal staan er veel supporters van mij op die wegen. Nu zullen er niet veel mensen zijn om mij aan te moedigen. Het zal geen feest zijn zoals vorig jaar. Je mist iets zonder publiek, op de kasseistroken is er niet diezelfde magie."

KOERS MET PRESTIGE

Wat is eigenlijk het sportieve belang van Le Samyn? "Het is geen klassieker, maar wel een koers met prestige. Het is een mooie koers om op tv te bekijken. Ik hoop dat in de toekomst nog meer grote ploegen gaan meedoen, want het is een koers die me nauw aan het hart ligt."