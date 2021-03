🎥 Een blik achter de schermen bij Deceuninck-Quick.Step tijdens het Vlaamse openingsweekend!

Het Vlaamse openingsweekend was zoals elk jaar zeker voor Deceuninck-Quick.Step een erg belangrijke afspraak. Mét succes, want Davide Ballerini zorgde voor winst in de Omloop nadat Alaphilippe in de aanval was gegaan.

Vooral op de Omloop kunnen ze bij Deceuninck-Quick.Step dus met een goed gevoel terugkijken. Zeker de moeite dus om eens te bekijken hoe ze die overwinning van Ballerini binnen het team beleefd hebben en hoe groot de vreugde was. Dat kan via onderstaand filmpje. Ook op de tweede dag van het Vlaamse openingsweekend speelde de ploeg een belangrijke rol, met Kasper Asgreen die in de slotkilometers nog de kloof op het groepje Van der Poel dichtreed. Deze keer kon een snelle man bij de Wolfpack het wel niet meer afmaken. Krijg hieronder een blik achter de schermen bij Deceuninck-Quick.Step tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne.