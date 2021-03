Campenaerts gaat mikken op de tijdrit en Armée ondersteunt Fabio Aru in Parijs-Nice

Parijs-Nice staat op het programma van Victor Campenaerts en Sander Armée, twee van de drie Belgen bij Qhubeka ASSOS. Ze gaan ook elk met hun eigen specifieke doelstelling naar de Koers naar de Zon. Voorts rekent de ploeg onder meer op de Europese kampioen.

Giacomo Nizzolo is immers ook van de partij en dat mag niet verbazen. De Italiaan won vorig jaar immers een etappe in Parijs-Nice en gaat ook in 2021 op jacht naar ritzeges in de massasprinten. Zijn landgenoot Matteo Pelucchi en de Duitser Max Walscheid hebben de taak om hem in de best mogelijke positie naar de finish te loodsen.

Victor Campenaerts was in de voorbije wedstrijden al erg actief en zal in Parijs-Nice vooral zijn vizier richten op de derde etappe. Dat is immers een tijdrit van 14,4 kilometer. Nog eens een kans voor Campenaerts dus om nogmaals aan te tonen hoe goed hij is in zijn favoriete discipline.

DEBUTERENDE HENAO

Ook voor de lastigere parcoursen neemt Qhubeka ASSOS enkele renners mee naar Parijs-Nice. Het rekent op goede prestaties van Fabio Aru bergop, aan Sander Armée om hem zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarnaast is er nog Sergio Henao. De Colombiaan maakt zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg.