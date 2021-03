Guillaume Martin, ex-Wanty Gobert, een jaar langer kopman bij zijn huidige ploeg

Guillaume Martin is best tevreden waar hij nu zit. De renner die van 2016 tot 2019 bij Wanty-Gobert actief was, rijdt nu bij Cofidis. Dat gaat hij zeker blijven doen tot het einde van 2022. Daarover hebben renner en ploeg een akkoord bereikt.

Guillaume Martin achtte zich aan het einde van 2019 klaar voor een stap hogerop en ruilde vervolgens Wanty-Gobert in voor Cofidis. In zijn eerste jaar bij de Franse formatie was Martin goed voor winst in het bergklassement in de Ronde van San Juan en de Vuelta. Voorts verzamelde hij ook een aantal dichte ereplaatsen.

Zo eindigde Martin derde in de Dauphiné. Bij Cofidis zijn ze alvast zeer te spreken over zijn prestaties en ook de renner zelf voelt zich er goed. Dat mondt dan wel vaker uit in een verlengde overeenkomst en dat is ook nu het geval. Martin lag nog onder contract tot het einde van dit jaar en heeft nu zijn lopende verbintenis nog met een jaar verlengd, tot 2022 dus.