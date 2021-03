Egan Bernal verrast zichzelf met knappe prestatie: "Op podium staan naast Mathieu en wereldkampioen is grote eer"

Een voormalig Tourwinnaar die streed tegen de beste klassieke renners in de Strade: wat Egan Bernal liet zien, verdient absoluut een pluim. Als enige kon hij in het slot nog naar Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. Met zijn podiumplaats was Bernal al erg tevreden.

Op dat zware parcours is Bernal wel iemand die dat klimwerk aan kan. Hier en daar stond zijn naam wel genoteerd, maar om podium te rijden? Echt wel straf gedaan van de Colombiaan. "Ik ben een beetje verrast. Ik ben geen specialist. Om op het podium te staan naast Mathieu en de wereldkampioen, is een grote eer voor mij. Het motiveert voor de volgende doelen."

Ook Pidcock reed een fraaie koers en zo had Ineos als enige ploeg twee renners vooraan. "We probeerden om te blijven volgen, want het was te zwaar om er alleen vandoor te gaan. De anderen vooraan, zoals Mathieu en Wout van Aert, waren hiervoor te sterk. We richtten ons op de laatste stukken, in de finale draaide het om de benen. We waren met twee mee, dus dat was wel goed."

Ik probeer terug mijn vertrouwen op te krikken

Wellicht zal Bernal zich niet zo snel omgooien van ronderenner naar klassieke renner. Wel zal deze prestatie hem een boost geven voor wat nog moet komen. "Het is zeker motiverend. Ik probeer terug mijn vertrouwen op te krikken en te genieten van de koersen."