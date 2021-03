Van den Broek-Blaak rondt alweer knap staaltje tactiek af voor SD Worx in Strade Bianche, pech voor Kopecky in finale

Geen stukje wielergeschiedenis vanwege Van Vleuten in de Strade Bianche. Van den Broek-Blaak, één van haar sterke landgenotes, reed als eerste over de streep in Siena. Van Vleuten had als eerste renner of renster ooit de Strade drie jaar na mekaar kunnen winnen. Het blok van SD Worx bleek te sterk.

Perone zorgde eigenhandig voor de vlucht naar de dag, met een vrij lange solo. Op 64 kilometer van de finish was die wel al ten einde. Er kwam een tegenaanval van Black en Kopecky, die daar al een eerste inspanning leverde. De Belgische kampioene toonde dus dat ze dik in orde was. PECH OP BESLISSEND MOMENT VOOR KOPECKY Dat bleek ook later in de wedstrijd, want ook bij na de definitieve schifting was Kopecky er nog bij. Met een kopgroep van 15 vrouwen werden de laatste 15 kilometer aangevat. Op de volgende hellende strook ging Van Vleuten enorm tekeer. Enkel Vos kon haar tempo volgen. Kopecky had net op dat moment... te kampen met materiaalpech. De koers was nog niet gereden, want Van Vleuten en Vos bleven niet voorop. Deze twee kleppers zagen een tiental dames terug aansluiten, niet Kopecky dus. Longo Borghini en Van den Broek-Blaak gingen er dan met zijn tweetjes vandoor en achter hen werd getwijfeld. BLAAK RIJDT WEG IN SLOTMETERS Cavalli reed weg uit de achtervolgende groep, maar werd overvleugeld door Van Vleuten en Van der Breggen. Voor winst kwamen ze te laat. Van den Broek-Blaak knalde op 400m van de meet weg bij Longo Borghini en rondde alweer een knap staaltje tactiek bij SD Worx af. Plek twee was dus voor Longo Borghini, Van der Breggen werd derde.