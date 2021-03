🎥 Familie Vansevenant gaat compleet uit het dak bij eerste profzege van Mauri: "Riejen gewoon, riejen"

Mauri Vansevenant schreeuwde het uit toen hij over de streep kwam in Larciano, zijn familie deed ondertussen hetzelfde in de huiskamer. Op TikTok zijn prachtige beelden verschenen van hoe de familie Vansevenant de eerste triomf van de jonge profrenner beleefd heeft.

Mauri Vansevenant pakte in de GP Industria & Artigianato zijn eerste overwinning bij de profs. Hiervoor moest hij sprinten tegen renners als Mollema, Landa en Quintana. Zus Steffi Vansevenant zette op haar TikTok-account prachtige beelden van hoe alles op het thuisfront beleefd werd.

Het filmpje is ook terug te vinden op het Twitteraccount van Karl Vannieuwkerke. "Komaan broere. Mee mee mee, komaan broere. Komaan, je kunt het, je kunt het, je kunt het. Riejen gewoon, riejen", is onder meer te horen in het sappig West-Vlaams. "Ik ga moeten bleiten."

Een van de betere Tik Tokfilmpjes die ik ooit zag 😀 Ten Huize Wim Vansevenant als zoon Mauri naar zijn eerste overwinning bij de profs snelt. Zo puur, gewoon zalig! #GPLarciano pic.twitter.com/uMZca2SiqR — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) March 7, 2021

Ook Wim Vansevenant, vader van Mauri en zelf ex-prof, volgde de koers voor de buis. "Hij is derbie, 't Is goed, 't is perfect", zag Wim. "Hij is daar, hij is daar." En jawel: Mauri was als eerste aan de meet. Waarna zijn familieleden begonnen rond te springen van vreugde en er vooral veel geschreeuw was ten huize Vansevenant. Prachtig om zien!