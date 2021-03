Bol pakt in de sprint de winst in de tweede etappe van Parijs-Nice

De verwachtingen waren hooggespannen voor de tweede rit van Parijs-Nice. Dat was dan wel zonder de renners gerekend, want die maakten er een snipperdagje van.

De renners maakten er niet veel meer dan een goede trainingsrit van 160 kilometer van. Het wandeltempo van het peloton zorgde voor bijzonder weinig animo, terwijl de open vlaktes wel uitnodigden voor waaiers.

Ook in de laatste tien kilometer bleven de renners breed over de weg naast elkaar rijden. Dat dit een massasprint zou worden, was al van kilometersver te zien. Op goed drie kilometer van het einde ging het tempo fors omhoog en was het goed positie kiezen.

Een valpartij op een kilometer van het einde zorgde voor een breuk in het peloton nog. De sprint stelde bitter weinig voor. Bol reed iedereen op een stevig verschil.