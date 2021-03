Volgens Maarten Vangramberen ontbrak er één landgenoot in de Strade Bianche: "Met hem erbij hadden we misschien wel de allerbeste kopgroep ooit"

Zaterdag werd de Strade Bianche afgewerkt en het was opnieuw een klassieker om duimen en vingers bij af te likken. Vooral de kopgroep bestond uit heel veel talent met renners van Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Egan Bernal en Tom Pidcock.

Veel mensen spreken van de allerbeste kopgroep ooit, maar volgens Maarten Vangramberen had er misschien toch nog één andere renner moeten bij zijn. "Als Evenepoel er nog bij was geweest, had je de allerbeste kopgroep van de voorbije 20 jaar of misschien is er dan nooit een betere kopgroep geweest", legde de sportjournalist uit bij De Tribune van Sporza.

Toch was Vangramberen uiteraard ook onder de indruk van deze kopgroep. "Het was echt mooi om te zien dat de drie beste eendagsrenners op pad waren met de twee jongste winnaars van de Tour de France", aldus Vangramberen