Het fenomeen Van der Poel besproken in Extra Time Koers: straffe cijfers maar nog altijd marge

Mathieu van der Poel heeft al danig indruk gemaakt dit seizoen. Eigenlijk in elke wedstrijd die hij reed, maar vooral uiteraard met zijn verwoestende demarrage in de straten van Siena in de Strade Bianche. In 'Extra Time Koers' ging het onder andere ook daar over.

Er zijn immers verschillende cijfers gepubliceerd over Mathieu van der Poel tijdens Strade Bianche. Serge Pauwels nam die onder de loep. "Die 439 Watt normalized power is heel indrukwekkend", haalt Pauwels aan. Dan gaat het over de laatste 60 kilometer van de koers. NORMALIZED POWER "Normalized power is een bepaald algoritme dat rekening houdt met de fysiologische kost van uw inspanning, omdat uw inspanning niet constant is. Eigenlijk wilt het zeggen: moest die inspanning constant geweest zijn, zou hij in staat zijn om 439 Watt te duwen gedurende 90 minuten", geeft Pauwels er nog een woordje uitleg bij. Wat de concurrentie misschien nog het meeste moet beangstigen: wie weet zit Van der Poel nog niet eens aan zijn top. "Ik denk dat hij nog beter kan worden", zegt José De Cauwer. "Waar zou hij nu zijn topconditie gehaald hebben? Hij heeft gecrosst, hij is naar de Emiraten geweest waar hij 1000 kilometer gemist heeft en hij heeft een truc uitgehaald in Kuurne. Ik denk dat er nog iets van marge moet zijn."