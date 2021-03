Peter Sagan reed gisteren zijn eerste rit van het nieuwe seizoen: "Ik zat niet in een ideale positie om echt mee te doen aan de sprint"

De eerste etappe van de Tirreno-Adriatico stond ook in het teken van Peter Sagan. De Slowaak reed namelijk zijn allereerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De renner van BORA-Hansgrohe moest tevreden zijn met de elfde plaats.

Peter Sagan reed gisteren zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Hij leek zich meteen te willen mengen in de massasprint, maar de Slowaak kwam er niet echt uit en moest uiteindelijk tevreden zijn met de elfde plaats.

Sagan gaf zelf een reactie via de officiële website van BORA-Hansgrohe. "Het was belangrijk om terug in het ritme te komen na een lange pauze. De ploeg deed een goede job en ze hielden mij goed voorin. De laatste kilometer was echter hectisch en ik zat jammer genoeg niet in een ideale positie om echt mee te doen aan de sprint", aldus Sagan.