Tiesj Benoot maakt indruk met vierde plaats in bergrit: "Zijn sprong heeft mij verrast"

In Parijs-Nice maakte Primoz Roglic heel wat indruk door op drie kilometer van de streep weg te springen en ook alleen als eerste binnen te komen. Daarachter werd gesprint voor de tweede plaats en Benoot eindigde op een knappe vierde plaats.

Onze landgenoot had goede benen, maar Roglic volgen zat er niet in. "Ik had even een minder moment en was mij net aan het herzetten toen hij in de aanval ging. Zijn sprong heeft mij verrast, maar hij heeft het volgehouden, dus hij was duidelijk de sterkste", aldus Benoot bij Het Laatste Nieuws.

Wat is het doel nu voor Tiesj Benoot? "Donderdag wordt het normaal rustig, maar dan komen nog drie harde dagen. Zaterdag zal cruciaal zijn en als het daar goed loopt, behoort het eindpodium zeker tot de mogelijkheden", legde Benoot uit.