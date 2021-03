🎥 POLL: Wat vinden jullie van het aparte zegegebaar van Mathieu van der Poel?

Na zijn ritzege in de UAE Tour en zijn triomf in de Strade Bianche, was het voor Mathieu van der Poel voor de derde keer dit seizoen raak in de derde etappe van de Tirreno-Adriatico. Zijn zegegebaar maakte het nog wat meer memorabel.

Uiteindelijk volgde er veel gezwier met de armen en het ballen van de vuisten, een vreugdeuitbarsting zeg maar. Aanvankelijk pakte Mathieu van der Poel echter uit met een andere viering: hij maakte zich heel lang en staarde met de armen gekruist over mekaar en staarde voor zich uit.

Als een heerser torende hij zo boven op het peloton uit. Van der Poel had hiervoor de mosterd gehaald uit de MotoGP. Het is algemeen geweten dat Van der Poel een fan is van de motorsporten en regelmatig een race bekijkt. Hij heeft er dus ook inspiratie op gedaan voor het vieren van een overwinning.

Het is in elk gevaal een zegegebaar dat we in het wielrennen nog niet zo gewoon zijn. Wat vinden jullie er van? Laat Van der Poel zo nog een keertje zien dat hij een renner is met uitstraling? Of was het misschien toch een tikkeltje arrogant? Uit uw mening in de onderstaande poll en/of in de reacties.