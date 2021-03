Grote ontgoocheling bij Mathieu van der Poel na tweede plaats in Tirrenorit

Voor aanvang van de tweede rit in de Tirreno-Adriatico beweerde Mathieu van der Poel dat hij krachten zou sparen als het onderweg te hard zou gaan. Hij oordeelde blijkbaar dat dat niet het geval was, want aan de meet spurtte hij toch mee voor de overwinning.

Van der Poel greep er echter naast. Alaphilippe was zichtbaar gelukkig dat hij hem eens had kunnen kloppen, na wat er gebeurd was in de Strade Bianche. Van der Poel daarentegen baalde enorm, ondanks zijn beweringen voor de start van de etappe.

BALEN VANWEGE POSITIONERING

In de slotmeters stak Mathieu van der Poel Wout van Aert voorbij en naderde hij nog op Alaphilippe, maar voor de overwinning kwam hij te laat. Van der Poel kon zichzelf wel voor het hoofd slaan dat hij niet in een betere positie aan de sprint was begonnen. Dan had hij mogelijk wel gewonnen.

Van der Poel vloekte eens fel en liet de media deze keer links liggen, atypisch voor de man die - zeker voor een wereldtopper - anders vrij toegankelijk is voor de pers. Deze keer was de ontgoocheling zo groot dat een reactie kort na de koers even niet af kon. Het ging meteen richting de ploegbus van Alpecin-Fenix.