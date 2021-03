Roglič geeft zijn leiderstrui nog wat meer glans in lastige finale en heeft Parijs-Nice nog wat steviger in zijn greep

Een pittige zesde rit in Parijs-Nice kon alle kanten uit. Primož Roglič toonde aan het eind van het verhaal waarom hij en niemand anders aan de leiding staat in het klassement van Parijs-Nice. De punchers waren niet tegen hem opgewassen, de sprinters al helemaal niet.

Campenaerts maakte deel uit van de ontsnapping van de dag. In de finale bleef hij samen met Hivert en Elissonde over. Lutsenko reed immers op het verkeerde moment lek. Er stond wel nog een klim op het programma. Campenaerts beet op de tanden, maar moest Elissonde toch laten gaan.

Rutsch sprong van achteruit naar Elissonde toe. Ook met hun tweetjes was het niet mogelijk om weg te blijven, want Sénéchal reed de laatste kloof dicht. Overigens gingen ook de sprinters allemaal over boord. Bennett, Ackermann, Bouhanni, Pedersen, Kristoff: geen van hen allen zouden aan de meet een rol van betekenis spelen.

COFIDIS TREKT 2 KAARTEN

Cofidis trok in de laatste meters twee kaarten. Eerste plaatste Guillaume Martin een versnelling en ook Laporte zat klaar om mee te sprinten. Martin geraakte echter niet weg en Laporte had geen antwoord op de explosieve benen van niemand minder dan Primož Roglič, die met een tweede ritzege zijn leidersplaats in Parijs-Nice nog verstevigt. Laporte werd wel tweede, voor Matthews en een verdienstelijke Dylan Teuns.